Alisha Lehmann, calciatrice star sui social ma ammette: "Sono delusa perché..."

Sui social è diventata una star di successo in pochissimo tempo. Lei è Alisha Lehmann , attaccante dell' Aston Villa e personaggio sportivo svizzero più seguito su Instagram. La calciatrice della Nazionale elvetica ha superato un mito del tennis come Roger Federer per numero di follower su Instagram: 11,6 milioni contro 11,2. Dopo il prestito all' Everton , la Lehmann nell'estate 2021 si è trasferita ai Villans , con cui in stagione ha collezionato 12 presenze in campionato con un gol e un assist. Ma, nonostante l'enorme seguito sui social, l'attaccante svizzera è delusa per un motivo ben preciso...

Alisha Lehmann: "Delusa perché i miei fan non mi guardano giocare a calcio"

Il suo profilo su Instagam ha raggiunto ben 11,6 milioni di follower. Insomma, Alisha Lehmann sta riscuotendo enorme successo sui social. Ma c'è un fattore che non piace particolarmente all'attaccante dell'Aston Villa. Nel corso di un'intervista al The Times, la stessa Alisha ha confessato: "Molte persone seguono solo la mia vita sui social, ma non mi guardano giocare a calcio. Questo per me è deludente, perché lavoro duro ogni giorno per migliorarmi sempre. Davvero, non sanno come gioco".