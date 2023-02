Ibrahimovic in lacrime in diretta tv per l’amico malato

Commozione in tv per Zlatan Ibrahimovic. In un'intervista per Espn il giocatore del Milan non è riuscito a trattenere le lacrime parlando con Thijs Slegers, giornalista che di recente ha scoperto di essere malato di leucemia. "Quando ero giovane e perso - ha raccontato Ibra - non conoscevo nessuno in Olanda (ai tempi dell'Ajax, ndr). Un giornalista mi ha contattato e siamo andati a cena: da quel momento siamo diventati amici. Thijs mi ha aiutato, siamo sempre rimasti in contatto e sarà sempre nel mio cuore". Poi, con la voce rotta dall'emozione, l'attaccante si è rivolto direttamente a Slegers, anche lui emozionato: "Voglio solo dirti che ti voglio bene amico mio".