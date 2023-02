Compleanno Baggio: la dedica della figlia è da brividi

Auguri 'Divin Codino': il toccante post della figlia sui social

Così Valentina Baggio ha voluto festeggiare sui propri canali social i 56 anni dell'amato papà: "A te che mi hai insegnato a pensare, fare e sentire tutto con il cuore. A te che sei il mio migliore amico e la persona con cui più volentieri passo il mio tempo, che sia in silenzio o per giocare a carte. A te che sei un tesoro prezioso e ogni istante con te è impagabile. My eternal crush! Buon compleanno Papito, ti amo".