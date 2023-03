Morata e Alice Campello raccontano il dramma per la nascita della figlia: "Alvaro è sbiancato..."

MADRID (SPAGNA) - Alice Campello e Alvaro Morata raccontano i difficili momenti in seguito alla nascita della loro figlia, Bella , venuta al mondo lo scorso 9 gennaio. La grave emorragia ha creato alcuni problemi alla famosa influencer ma tutto si è risolto al meglio. La stessa Campello , racconta in un'intervista i momenti di paura vissuti insieme al marito e alla famiglia: "Improvvisamente ho iniziato a sanguinare molto. Ricordo che, quando mi voltai, vidi il viso di Alvaro bianchissimo. Da allora non ricordo altro perché mi hanno portato in sala operatoria". Alice Campello poi aggiunge: "Non avevo mai smesso di sanguinare, mi hanno dovuto fare molte trasfusioni e, alla fine, mi hanno messo un palloncino dentro l'utero. Abbiamo dovuto aspettare fino al giorno successivo per rimuoverlo e vedere se l'emorragia si era fermata. Meno male, l'emorragia era cessata e cominciai a sentirmi meglio".

Il racconto di Alice Campello

"La verità - prosegue Campello - è che, da quel momento, ricordo solo di aver sanguinato molto e di essere stata angosciata da Alvaro, perché so che si preoccupa appena mi succede qualcosa, anche un semplice mal di testa". L'influencer ammette di aver visto un Morata molto preoccupato per quanto stava accadendo: "Era in pessime condizioni e la sua faccia era distrutta. Poi se n'è andato perché non poteva stare sempre in terapia intensiva, ma mi ha scritto dei messaggi carinissimi. È stato allora che ho capito la sua angoscia". Poi il momento in cui ha incrociato il viso della figlia per la prima volta: "Avevo le vertigini, era difficile per me rispondere al telefono, avevo un aspetto terribile. Alvaro me l'ha portata, ma io non potevo godermela e non riuscivo nemmeno a tenerla bene tra le braccia. È stata una situazione piuttosto brutta perché quando partorisci la prima cosa che vuoi è stare con tuo figlio, goderti il momento".

Campello: "Adesso stiamo benissimo"

La situazione di pericolo è rientrata e ora la famiglia Morata può godersi la vita con la piccola nascitura: "Adesso stiamo benissimo", assicura Alice Campello che poi aggiunge: "I miei figli sono affatto gelosi di Bella, anzi. Infatti, ogni volta che la guardano le dicono: "Quanto ti amo", "Ti amo moltissimo", "Sei la mia preferita". E li guardo e dico: “Come? Il preferito?". E loro mi rispondono: “No, mamma, lo sei anche tu”. Rido molto con loro e sono super felice anche se non sono più la principessa di casa".

Morata: "Molte emozioni per la testa"

L'attaccante dell'Atletico Madrid racconta i momenti difficili passati dopo la nascita della figlia Bella: "La prima volta che ho visto Alice ero super nervoso ed eccitato allo stesso tempo. La verità è che ci sono state tante ore di attesa e tante ore di brutti momenti in cui ho capito che la mia vita non avrebbe avuto alcun senso se gli fosse successo qualcosa di più grave", afferma l'ex attaccante della Juventus. "Ho sentito una preoccupazione incredibile. Ma poi si è trasformata in una gioia tremenda quando ho avuto modo di vederla e parlarle. Molte emozioni mi sono passate per la testa - sottolinea Morata - e ho provato una felicità incredibile. Poi i bambini sono venuti a vederlo con me e penso che quel momento sia stato il più bello della mia vita".