Gianinna Maradona e Osvaldo in crisi: lui è troppo geloso di Aguero

Stando a quanto riferito e rilanciato dalla radio argentina LA 100 attraverso il proprio account Twitter , nelle ultime settimane sono aumentate le voci relative a una crisi che sarebbe il preludio a una separazione tra Giannina Maradona e Pablo Daniel Osvaldo , ex calciatore tra le altre di Roma e Juventus che dal 2016 è leader della band Barrio Viejo . Per avvalorare la tesi vegnono menzionati degli "indizi social" che lascerebbero intedere che la realazione d'amore è giunta al capolinea.

Giannina Maradona, Osvaldo e Aguero. Dall'Argentina: il motivo della crisi

"Sembra che tra Giani e Dani vada di nuovo tutto storto" ha scritto su Instagram Juariu, giornalista specializzato nell'analisi dei social network. Juariu ha aggiunto: "Hanno cancellato le foto insieme e hanno smesso anche di seguirsi". Lo stesso Juariu aveva mostrato un post condiviso dalla figlia di Maradona in cui si parlava di violenza precisando: "Possiamo intendere per violenza non solo un'aggressione fisica evidente, ma anche qualsiasi atto, pratica o omissione che viola i diritti umani che ledono la libertà, lo sviluppo personale, il benessere, la privacy e tutto ciò che consente a chiunque di essere e sentire rispettato".

Qualche giorno fa anche la giornalista Nancy Duré aveva affrontato l'argomento spiegando a Intruders che la crisi tra Pablo Daniel Osvaldo e Giannina Maradona, che si erano già sperati per poi riappacificarsi, sarebbe stata scatenata dalla gelosia di Osvaldo nei confronti di Aguero: “C'è stato un evento specifico che ha scatenato un vero scandalo, la festa del quattordicesimo compleanno di Benjamin (il figlio che Giannina Maradona ha avuto da Auguero, ndr). Osvaldo non voleva che il Kun fosse presente, ma Giannina Maradona glielo ha permesso".

Infine, Juariu ha ricondiviso l'ultimo post che la figlia di Diego Maradona ha pubblicato: “Molto amore viene restituito all'odio, al risentimento e al rancore delle 'fonti'. Anche se oggi mi sento come una palla, che sbatte mille volte la testa contro il muro, amo poter essere me e agire sempre con il cuore”. Juariu ha aggiunto: "Per muro, intendo Osvaldo".