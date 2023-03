Nicole Murgia: "Vittoria Deganello? La figlia è riconosciuta da mio fratello"

Se nella Casa del Grande Fratello Vip non ha mai fatto riferimento alla vicenda, Nicole Murgia non si è tirata indietro davanti alle domande scomode di Turchese Baracchi. A Turchesando , in onda su Radio Cusano Campus, l'ex gieffina ha parlato della spinosa vicenda che coinvolge il fratello Alessandro, calciatore della Spal , e l'ex amica Vittoria Deganello, influencer nota ai più per la sua partecipazione a Uomini e Donne. Vittoria aspetta una bambina dal giocatore ma dopo aver scoperto della gravidanza Murgia sarebbe sparito e avrebbe interrotto la relazione. Diversa la versione fornita da Nicole...

Le rivelazioni di Nicole Murgia su Vittoria Deganello

"Mio fratello sta per diventare padre per la terza volta. Diciamo le cose come stanno: il figlio è riconosciuto. Quindi tranquilli, non ci verrebbe mai in mente né a lui né a nessuno della nostra famiglia. Assolutamente", ha affermato Nicole Murgia, assicurando così che il fratello è pronto a prendersi ogni responsabilità sulla sua terzogenita. Murgia è già padre di due bambini nati dalla storica compagna Eleonora, mollata proprio per stare con Vittoria Deganello. "Lo trovo un argomento molto delicato che è stato buttato in pasto ai media e ai social in maniera poco delicata", ha aggiunto Nicole.

L'amicizia tra Nicole Murgia e Vittoria Deganello

"Fin quando si parla di tradimenti va bene, ma nel momento in cui ci sono dei figli, ci sono delle famiglie, bisogna secondo me prendere tutto in maniera delicata e con i guanti", ha fatto notare Nicole Murgia in radio. Sempre su Vittoria Deganello ha fatto sapere: "Ero sua amica, assolutamente sì. Uno può avere un'idea diversa su come affrontare determinate cose, però io ho voluto veramente bene a quella ragazza. Lei lo sa. Io faccio molta fatica a parlarne. Ti assicuro che di dolore ne abbiamo sentito tanto anche noi. Ti posso dire questo".

Nicole Murgia e la figlia di Vittoria Deganello

"Io credo che i bambini non c'entrino niente in queste cose: la bambina è la figlia di mio fratello, farà parte della famiglia", ha precisato la sorella di Murgia. E infine: "Vittoria non mi ha scritto, non ci siamo parlate dopo che sono uscita. Ci siamo sentite un po' di tempo fa. Quando ci sono delle incomprensioni, quando c'è un po' di rabbia si fa fatica anche a parlare. Io penso che in primis debbano chiarirsi loro due e risolvere le cose loro due, poi lui è mio fratello. Io lo difenderei fino alla morte".