Wanda Nara spiazza tutti: l’incredibile risposta sulle modelle con Icardi

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Inizia a gonfie vele l'avventura di Wanda Nara come conduttrice di MasterChef Argentina ma a tenere banco, a Buenos Aires , è sempre e solo la vita privata della showgirl: assediata dai giornalisti che le hanno domandato i piccanti dettagli sull'ultimo presunto scandalo che vede coinvolto Icardi e il flirt, non confermato, con Keita Balde , Wanda Nara gela tutti nel corso del programma 'Socios del Espectaculo' con alcune dichiarazioni destinate a far discutere.

Wanda Nara show: ecco cosa ha detto

Interpellata sulle tre donne pizzicate in discoteca a Istanbul in compagnia del marito Mauro Icardi, Wanda Nara risponde senza mezzi termini: "Sono le mogli dello staff tecnico. Le conosco tutte. Non so dove punti la tua domanda, ma sono molto tradizionale", tuona la showgirl argentina. "Mauro? Lui è l'uomo della mia vita, sto molto bene con lui. È la mia famiglia. Non ho niente a che fare con Keita Balde. Sono andata a Dubai per lavoro e sono stupita dalle cose che si sono inventati".