Paola Saulino e la proposta hot a Kvaratskhelia: "Voglio farlo con lui"

Paola Saulino pazza del Napoli e dei suoi giocatori. Dopo aver confessato di aver avuto una liaison con Jorginho e aver vissuto un flirt con un ex calciatore della Roma, oggi in forza nella squadra di Spalletti, la procace soubrette ha fatto una proposta bollente a Kvaratskhelia . Rispondendo ad alcune domande dei follower la Saulino ha fatto sapere: "Amo Kvara. Se voglio uscire con lui? Sì e lo farò". Un invito hot che sicuramente non lascerà indifferente la fidanzata dell'attaccante georgiano...

Chi è la fidanzata di Kvara

Khvicha Kvaratskhelia è fidanzato da qualche tempo con Nitsa Tavadze, 21 anni, anche lei georgiana e studentessa di medicina a Tbilisi, capitale della Georgia. Per il momento ha deciso di non seguire il giocatore in Italia, ma diverse volte è stata vista allo Stadio Maradona per sostenere la sua dolce metà. Nitsa è molto riservata: su Instagram ha un account privato da quasi 30mila follower e neppure un post pubblicato. Ogni tanto però aggiorna i suoi fan con delle stories: nell'ultimo periodo ha condiviso alcuni scatti che la ritraevano in giro per Napoli.