Scandalo Hakimi, la moglie Hiba Abouk rompe il silenzio e lo scarica così

La moglie di Achraf Hakimi ha finalmente rotto il silenzio. Fino ad oggi Hiba Abouk , nota attrice spagnola, non ha mai proferito parola sulla spinosa faccenda che coinvolge il giocatore del Paris Saint-Germain. Il difensore è infatti accusato di aver violentato una ragazza nella sua casa di Parigi mentre moglie e figli erano in vacanza a Dubai. Ora Hiba ha rilasciato un'intervista a InStyle in cui parla del suo futuro, senza però mai nominare l'ex di Inter e Real Madrid. Un segnale inequivocabile: come sussurravano gli ultimi gossip l'Abouk vuole il divorzio da Hakimi.

Hakimi accusato: la scelta della moglie Hiba Abouk

"I parigini sono un po' grigi, come il tempo che c'è lì. Mi manca Madrid e penso che ci tornerò presto", ha fatto sapere Hiba, che per amore di Hakimi aveva lasciato la Spagna. Alla domanda su come immagina il suo futuro la 36enne ha risposto così: "Sono decisa a vivere nel presente. Se passiamo le nostre vite spaventati da ciò che il futuro ci riserverà, quando vivremo il presente? Mi piace vivere nel qui e ora". Uno stile di vita che spera di trasmettere ai figli Amín e Naím, che hanno tre e un anno e l'accompagnano ovunque: "Ho sempre viaggiato con loro, mi piace dormire con loro. Ho appena smesso di allattare Naím: voglio tornare a lavorare".

Chi è Hiba Abouk, la moglie di Hakimi

Classe 1986, Hiba Habouk è un'attrice spagnola nata da padre libico e madre tunisina. Più grande di Hakimi di dodici anni, l'età non è mai stata un problema per la coppia. Insieme grazie ad alcuni amici in comune l'interprete di tante serie tv e il calciatore sono diventati subito inseparabili. Il matrimonio è stato celebrato nel 2020: nello stesso anno è nato il primogenito Amín. Nel 2022 è arrivato il secondogenito Naím.