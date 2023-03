Georgina e la confessione hot su Ronaldo: "Sesso? Lo abbiamo fatto..."

Sta ottenendo grande successo la seconda stagione di " Soy Georgina ", in cui la compagna di Cristiano Ronaldo si racconta a tutto tondo e mostra gli aspetti della propria vita privata .

Georgina, la rivelazione hot

Georgina ha anche svelato un dettaglio piccante avvenuto con Cristiano Ronaldo. La modella e influencer ha raccontato che un giorno "avevo evitato di nuotare in spiaggia, ma sono tornata a casa e Cris mi ha detto di andare alla spa. Ero super seccata con le braccia alzate nella spa per evitare di bagnarmi. Ero stanca di tenere le braccia alzate così". Successivamente, il suo amico Ivan, collaboratore di Telecinco, ha cercato di stuzzicare Georgina, dicendo che avrebbero potuto fare l'amore a letto. A quel punto, c'è stata la rivelazione di Georgina: "No, l'abbiamo fatto lì, alla spa". Alle domande interlocutorie della sorella Ivana, Georgina ha riso e cercato di negare quanto detto, ma senza riuscirci tra l'imbarazzo generale.