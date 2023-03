Morata e Alice scatenati in auto: la grande paura è alle spalle

Alvaro Morata e Alice Campello più innamorati e complici che mai. L'influencer veneta ha condiviso sul suo account Instagram alcune storie in cui si diverte col marito in auto, tra canti e balli improvvisati. La coppia è unita e affiatata. In questi giorni la Campello, insieme ai quattro figli e ai suoceri, si è concessa qualche giorno di relax a Marbella, una delle località balneari più famose della Costa del Sol.