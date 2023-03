Zoe Cristofoli si sfoga: la risposta alle critiche per l'intervento al seno

"Non fate domande se non accettate le mie risposte e se dovete tirare su le polemiche". Sono le parole di Zoe Cristofoli che, tramite Instagram , ha risposto a tono a chi l'ha criticata per il suo intervento chirurgico al seno. La compagna di Theo Hernandez , attraverso alcune storie, ha commentato così la sua scelta.

Zoe Cristofoli torna a parlare dopo l'operazione: "E' andato tutto bene"

Le parole di Zoe sui social

"A sette giorni dall'intervento posso fare tutto, sono tranquilla - prosegue -. Però mi fa molto ridere la gente che arriva e vuole saperne più di te del tuo intervento, che tu hai subito. Operarmi è stata una mia scelta per me stessa. Non me l'ha obbligato il dottore".