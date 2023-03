Otamendi, che furia contro la sua ex: "Voglio la custodia di mia figlia"

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Dopo aver festeggiato la conquista della Coppa del Mondo , il difensore dell' Argentina e del Benfica Nicolas Otamendi (prossimo avversario dell'Inter in Champions League ma assente per squalifica nel match di andata a Lisbona) mette almeno per il momento da parte i sorrisi. La sua ex infatti, Yanina Varela nonché madre della figlia Morena , lo ha denunciato per "violenza economica e psicologica", in quanto secondo la sua versione non le avrebbe inviato gli alimenti corrispondenti. Accuse che il giocatore avrebbe rispedito al mittente tanto che l'atleta non ha rilasciato nessuna dichiarazione pubblica sull'accaduto.

"Otamendi? E' infuriato"

Come rivelato dalla giornalista Mariana Brey nel programma 'Socios del espectaculo', Otamendi sarebbe al momento infuriato: "È molto arrabbiato. Molto arrabbiato per questa situazione. Nega diversi punti ", ha confessato e ha aggiunto alcuni dettagli a proposito di questa denuncia: "Ha pagato il 15esimo compleanno di Morena, che è stato nel bel mezzo dei Mondiali di Qatar 2022 ". Ma non è finita qui, la rabbia del giocatore ha raggiunto livelli inimmaginabili nei confronti della sua ex, Varela e lui cercherà, attraverso giudici e avvocati, l'affido della figlia adolescente: "Sta per chiedere l'affidamento della figlia per varie ragioni, tra cui quella che la sua ex moglie, che non la definisce ex, non ha mai lavorato", ha dichiarato la giornalista leggendo un messaggio dal suo cellulare. Un altro dei presunti motivi che hanno portato all'ira del difensore dell'Albiceleste riguarderebbe proprio la denuncia pubblica della sua ex: "Spende i soldi ogni mese dal primo giorno ma servono per gli alimenti al 100%", ha aggiunto Brey.