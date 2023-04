I figli di Ronaldo vengono picchiati? Georgina svela la verità ma poi cancella tutto

Georgina rivela: "Grandi esperienze con le scuole dei nostri figli". Ma poi cancella tutto

"I nostri figli studiano in una scuola fantastica - ha proseguito Georgina nella sua story Instagram -, con professionisti fantastici. Apprezziamo molto il lavoro che fanno per noi come famiglia, genitori e sul piano personale. I nostri bambini hanno trovato amici amorevoli e sono molto felici nella loro nuova scuola a Riyadh. Fortunatamente abbiamo sempre avuto grandi esperienze in ogni paese e in ogni scuola. Ammiriamo ognuna di loro". Questo il messaggio pubblicato da lady Ronaldo. Resta però il mistero, perché circa 14 ore dopo aver pubblicato il messaggio sul proprio profilo, Georgina ha deciso di cancellarlo.