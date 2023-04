"Georgina e Ronaldo? È tutto falso": la confessione shock dell'ex collega

Ronaldo, la rivelazione sulla storia con Georgina Rodriguez

Secondo Pablo, un vecchio collega di Georgina Rodriguez, ciò che è stato raccontato all'interno della serie tv "Soy Georgina" non sarebbe del tutto vero. La versione dei fatti raccontata dalla modella argentina è incentrata su un "amore a prima vista", nei confronti di Cristiano Ronaldo, quando lei ancora era una commessa di Gucci. Secondo il suo vecchio compagno di lavoro quanto affermato non sarebbe del tutto esatto, dubitando del fatto che fosse stato un incontro casuale e affermando: "Ha sempre avuto un'aria di arroganza e superiorità. Alla fine ha sempre cercato di fare il colpo grosso ed è per questo che ha lavorato in diverse aziende di lusso, conosceva molte persone nel mondo della vita notturna a Madrid. Si muoveva in ambienti dove il denaro era abbondante. È vero che viveva in un appartamento molto povero, molto economico, ma ha sempre voluto trasferirsi, ha sempre cercato la fama e quando ha incontrato Cristiano è stata la sua occasione per diventare famosa"