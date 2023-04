Ronaldo affitta la villa super lusso: ecco quanto vuole al mese

Ci ha passato la maggior parte del suo tempo quando era al Real Madrid. Ora Cristiano Ronaldo ha deciso di mettere in affitto la sua mega villa di lusso che ha in Spagna . CR7 l'aveva lasciata nel 2018 quando aveva firmato con la Juventus. 7 camere, 9 bagni, due psicine (una interna e una esterna) e una palestra all'avanguardia: una casa talmente grande che ti puoi perdere, come ha rivelato Gegorgina nella sua nuova serie su Netflix .

Ronaldo: la villa a Madrid e le sue proprietà

La cifra per l'affitto è decisamente all'altezza della villa. Infatti il portoghese, per vivere lì, chiede quasi 10mila euro (9928 la cifra esatta, 8800 sterline). CR7 aveva comprato la casa quando si era trasferito dal Manchester United al Real Madrid per 4,8 milioni di sterline. La casa si trova nel quartiere chic di La Finca ed è stata progettata dall'architetto Joaquind Torres. Sulle maniglie della porte ci sono ancora le iniziali di Cristiano Ronaldo, dettagli che ha fatto impazzire i fan.

Diverse sono le proprietà in giro per il mondo del giocatore dell'Al-Nassr: due splendide case nella sua Madeira, l'isola dove è nato e cresciuto. Di sua proprietà anche l'immobile di Torino con vista sulla città e l'altra nel Cheshire che usava quando giocava nel Manchester United. Infine, Ronaldo ha anche una casa per le vacanze a Marbella in Spagna.