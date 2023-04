La madre di Hakimi contro l'ex moglie: "Deve sbarazzarsi di quella donna"

Suocera contro nuora, un classico che a quanto pare vale anche per Hiba Abouk, l'ormai ex moglie di Achraf Hakimi. L'attrice, nota in italia per la serie tv Il Principe-Un amore impossibile, dopo aver chiesto il divorzio ha scoperto che il giocatore non ha proprietà e non ha soldi in banca. Da tempo il 24enne ha intestato tutto alla madre, alla quale è legatissimo. Contattata da Morocco World News, la signora Saida ha preso le difese del figlio e si è scagliata pubblicamente contro Hiba, che da Hakimi ha avuto due bambini.

La madre di Hakimi contro l'ex moglie Hiba Abouk

"Mio figlio non mi ha informato del trasferimento del suo patrimonio. Non so se abbia intrapreso qualche azione per proteggersi, non lo so, ma... Che problema c'è se fosse vero? Se mio figlio non fa così, non sarà in grado di sbarazzarsi di quella donna", ha dichiarato duramente la madre di Hakimi, lasciando intendere un rapporto tutt'altro che idilliaco con l'ormai ex nuora. Nessuna replica, per ora, da parte di Hiba Abouk: i legali dell'attrice stanno lavorando per ottenere dallo sportivo i giusti alimenti e il corretto riconoscimento economico per i figli.

Chi è Hiba Abouk, l'ex moglie di Hakimi

Classe 1986, Hiba Habouk è un'attrice spagnola nata da padre libico e madre tunisina. Più grande di Hakimi di dodici anni, l'età non è mai stata un problema per la coppia. Insieme grazie ad alcuni amici in comune l'interprete di tante serie tv e il calciatore sono diventati subito inseparabili. Il matrimonio è stato celebrato nel 2020: nello stesso anno è nato il primogenito Amín. Nel 2022 è arrivato il secondogenito Naím.