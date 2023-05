Lady Lautaro resta nuda e si perde Inter-Lazio: cosa è successo

MILANO - Piccola disavventura per Agustina Gandolfo, compagna di Lautaro Martinez, prima di Inter-Lazio. E' stata la stessa Agustina, che, dopo la nascita della piccola Nina è in dolce attesa del secondogenito della coppia, Theo, a raccontare ironicamente la propria giornata ai limiti del surreale sui propri canali social. E' stata proprio la gravidanza in corso a giocare un brutto scherzo ad Agustina: "Bevo vantandomi della mia pancia che esplode, del mio nuovo colore di capelli e del fatto che ci siamo svegliati alle 6:30 di domenica con un'energia incredibile", è l'inizio del racconto di Lady Lautaro, che poi si è recata allo stadio "con un bimbo in pancia, un bimbo di 2 anni, un nipotino, passeggini, zaino, cibo e un trasloco perché le mamme mi capiranno". A quel punto, l'imprevisto, quando la tuta ha giocato un brutto scherzo ad Agustina: "L'esplosione della pancia è stata così reale che la tuta divina che indossavo per la prima volta è esplosa veramente e sono rimasta nuda proprio mentre stavo arrivando allo stadio a partita iniziata. A quel punto siamo tornati a casa ma quando sono arrivata la partita è finita".