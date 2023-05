Giocava con il Barcellona di Guardiola: ora è tra i favoriti a Masterchef

Il noto programma di cucina MasterChef è arrivato alla sua undicesima edizione in Spagna. Quello che incuriosisce è che tra i favoriti per la vittoria finale c'è un ex giocatore del Barcellona , allenato da Pep Guardiola .

Masterchef, un ex Barcellona tra i concorrenti: ecco chi è

Si tratta di Eneko Fernández, adesso 38enne, che ha giocato nella stagione 2007-08 nel Barcellona B, la cantera del club blaugrana che in quella stagione era allenata proprio da Pep Guardiola. In quella stagione Eneko registrò 19 presenze e un gol, con il tecnico spagnolo che riuscì a riportare il club in seconda divisione dopo la retrocessione dello scorso anno. In quella squadra c'erano anche future stelle blaugrana come Busquets. La carriera da calciatore di Eneko non è mai decollata, continuando a giocare per club minori fino al ritiro a 31 anni per un infortunio e la scoperta di una passione per la cucina, che tutt'ora sta coltivando.