Una statua per Paolo Rossi: l'inaugurazione in un anniversario memorabile

Il nome dell'opera basterebbe per tutto: "5 luglio 1982". Il giorno in cui Paolo Rossi è diventato un gigante. Con quella tripletta contro il Brasile al Mondiale in Spagna ha regalato un sogno a tutti gli italiani che non lo hanno dimenticato. Ed è per questo che a Pablito sarà dedicata una nuova statua all'interno del Parco del Sojo Arte e Natura, a Covolo di Lusiana Conco (in provincia di Vicenza).