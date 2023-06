Zaccagni, compleanno al mare con Chiara Nasti prima del matrimonio

ROMA - Una festa tira l'altra per Mattia Zaccagni , che dopo aver esultato per l'approdo della sua Lazio in Champions League e per il suo ritorno in Nazionale (anche se il ct Roberto Mancini lo ha poi tenuto fuori dalle Finals di Nations League ) spegne oggi (16 giugno) 28 candeline .

Zaccagni, compleanno in famiglia

Un compleanno che arriva a soli quattro giorni dal matrimonio con Chiara Nasti, fissato per il 20 giugno nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli (la stessa in cui si sposarono Francesco Totti e Ilary Blasi nel 2005) mentre a ospitare il ricevimento sarà invece Villa Miani. Per celebrarlo la coppia ha scelto di fare una gita a Bellaria con il figlio Thiago, nato a novembre dopo il discusso 'gender reveal' andato in scena all'Olimpico.

Zaccagni, gli auguri della Lazio

E per Mattia sono arrivati gli auguri social della sua Chiara: "Buon compleanno amore della mia vita. Ti amo tantissimo" ha scritto la influencer. Un pensiero per l'attaccante anche dalla Lazio: "Buon compleanno Zac" ha scritto invece sui propri profili il club biancoceleste per celebrare uno dei giocatori simbolo della straordinaria stagione vissuta dalla squadra di Maurizio Sarri.