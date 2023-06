Neymar, scuse pubbliche dopo i tradimenti: ecco l'appello alla fidanzata

Neymar ha pubblicamente chiesto scusa alla fidanzata Bruna Biancardi dalla quale aspetta un figlio. Negli ultimi giorni si sono diffuse voci di tradimento da parte del calciatore. Secondo i quotidiani brasiliani, il giocatore sarebbe libero di portare avanti relazioni con altre donne (a patto che non siano prostitute) e di fare sesso con loro , rispettando queste regole: deve farlo con discrezione, usare un preservativo e non baciare sulla bocca . Se rispetterà questi termini, come sostenuto da Em Off e da Marca, Bruna non avrebbe problemi ad accettare l'infedeltà di Neymar. Dopo questi gossip, l'attaccante ha fatto una sorta di mea culpa su Instagram.

Il post di scuse di Neymar

"Bru, lo faccio per voi due e per la vostra famiglia. Giustificare l’ingiustificabile. Non ne avevo bisogno. Ma ho bisogno di te nella nostra vita. Ho visto quanto sei stata esposta, quanto hai sofferto per tutto questo e quanto vuoi starmi accanto. E io voglio stare tuo fianco. Ho sbagliato. Ho sbagliato con voi", ha scritto Neymar. "Mi azzardo a dire che sbaglio ogni giorno, dentro e fuori dai campi. Solo che i miei errori nella vita privata li risolvo a casa, nella mia intimità con la mia famiglia e i miei amici… tutto questo ha colpito una delle persone più speciali della mia vita. La donna che sognavo sarebbe stata al mio fianco, la madre di mio figlio. Ha colpito la sua famiglia, che oggi è la mia famiglia. Ha intaccato la sua intimità in un momento così speciale che è la maternità. Bru, ti ho già chiesto perdono per i miei errori, per l’esposizione [mediatica] inutile, ma mi sento in dovere di ribadirlo pubblicamente".

Neymar chiede perdono

"Se una questione privata è diventata pubblica, la richiesta di perdono deve essere pubblica. Non riesco a immaginarmi senza di te. Non so se funzioneremo, ma oggi sei la certezza che voglio provarci. Il nostro obiettivo prevarrà, il nostro amore per il nostro bambino vincerà, il nostro amore l’uno per l’altra ci renderà più forti. Sempre noi. Ti amo", ha concluso Neymar su Instagram.

Chi è la fidanzata di Neymar

Bruna Biancardi ha 29 anni ed è una modella, influencer e imprenditrice brasiliana. È proprietaria di un negozio di abbigliamento e responsabile marketing di un'azienda che produce costumi da bagno. Ha conosciuto Neymar due anni fa ad una festa a Rio de Janeiro. Bruna ha un ottimo rapporto con Rafaella Santos, la sorella dello sportivo.