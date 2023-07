Buffon e Chiellini protagonisti al concerto di Travis Scott: ecco come

Il primo concerto dal vivo di Travis Scott in Italia è stato un grandissimo successo. Biglietti sold out in poche ore e oltre 80mila persone all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano. Il rapper americano aveva iniziato il suo tour europeo a Stoccolma, per poi andare a Rotterdam e in Italia. Proprio a Milano dal palco sono state omaggiate due icone del calcio italiano come Buffon e Chiellini .

Concerto Travis Scott, l'omaggio a Buffon e Chiellini

A differenza di quanto sembrava inizialmente però, non è stato Travis Scott in prima persona a farlo, bensì il suo Dj e producer Chase B. Keep the vibes on like Gigi Buffon and Chiellini, mantenete l'atmosfera alta come Buffon e Chiellini: queste le sue parole durante il concerto di venerdì 30 giugno.