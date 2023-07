Neymar nei guai: super multa in Brasile per un lago abusivo

RIO DE JANEIRO - Neymar ha ricevuto una multa da 3,3 milioni di dollari. È la decisione di un procuratore in Brasile, che ha comminato questa sanzione al calciatore per aver costruito un lago artificiale nella sua villa alla periferia di Rio de Janeiro senza la necessaria licenza ambientale. Neymar, recentemente diventato di nuovo padre, ha ora 20 giorni di tempo per impugnare la sanzione.