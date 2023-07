Immobile in vacanza con moglie e amici: "A Ibiza sono recidivo"

Ciro Immobile è a Ibiza con la moglie Jessica Melena e alcuni amici per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza prima dell'inizio della nuova stagione calcistica. La coppia, come dimostrano le storie Instagram condivise dalla wag, si è divertita tra tuffi in piscina (con un vistoso gonfiabile a forma di cigno) e discoteca. Il capitano della Lazio , con tutta l'allegra comitiva, ha scelto il Pacha, storico club dell'isola delle Baleari.

Immobile e quelle parole su Ibiza

Sull'account social degli Aeroporti di Roma, Ciro Immobile ha rivelato a proposito delle sue vacanze: "Questo è relax! Tre giorni di puro riposo con la mia famiglia e gli amici. Cerco sempre di scegliere destinazioni in cui mi sono trovato bene o posti che non ho mai visto. In questo caso, a Ibiza, sono recidivo”. Per Immobile non c'è estate senza una tappa sulla Isla, dove l'attaccante può trascorrere le sue giornate tra riposo, divertimento e spensieratezza.