Paredes-Di Maria, show a Ibiza: c'è anche De Paul

Non si può dire che Di Maria non si sia divertito prima di tornare a lavoro. L'argentino, ufficializzato pochi giorni fa dal Benfica , aveva scelto Ibizia come meta delle sue vacanze dopo l'addio alla Juve . Prima la reunione con Dybala, Lavezzi e Verratti , poi lo show dato all' Ushuaia , la discoteca più famosa dell'isola spagnola.

Di Maria, Paredes e De Paul in versione lanciacori a Ibiza

Insieme al Fideo, anche Paredes e De Paul. Era inevitabile che con tre argentini non partisse Muchachos, la canzone cantata dai tifosi dell'Albiceleste al Mondiale vinto in Qatar. Nel video pubblicato pochi giorni fa, si vede (e si sente) come tutta quella parte dell'Ushuaia si sia unita a cantare, con Di Maria, Paredes e De Paul a fare da "lanciacori".

Il futuro di Paredes

Per quanto riguarda il calciomercato, se Di Maria ha trovato la nuova sistemazione e la posizione di De Paul all'Atletico Madrid appare più che solida, non si può dire lo stesso per Paredes. Tornato al Paris Saint-Germain dopo il mancato riscatto della Juve, l'argentino sembra a un passo dal Galatasaray (leggi QUI i dettagli).