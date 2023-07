Pogba festeggia l'assoluzione di Mendy: "Non vedo l'ora di rivederti in campo"

Pogba su Mendy: "Sono così felice"

I due sono da sempre grandi amici nonchè compagni di nazionale. Con un post su Instagram il centrocampista della Juventus ha festeggiato l'assoluzione di Mendy: "Sono così felice per te fratello. Tutte le persone che parlavano male di te ora voglio vederli pulire il tuo nome. Non vedo l'ora di rivederti in campo". Il tutto accompagnato da uno screen di una videochiamata tra i due.

Caso Mendy: l'iter giudiziario

Il campione del mondo nel 2018 era stato accusato di aver violentato una donna di 24 anni e di aver tentato di stuprarne un'altra due anni prima. In totale erano nove capi di imputazione per i quali è stato processato: per sei di questi era già stato dichiarato non colpevole nel gennaio scorso. Dopo anche diversi mesi di galera, ora ha ottenuto la completa assoluzione.