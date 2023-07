Allo zoo di Napoli nasce un giaguaro speciale: si chiama come Osimhen

Napoli, nasce un giaguaro speciale e viene chiamato in onore di Osimhen

Dopo la tartaruga Caretta Caretta portata in salvo a Portici, adesso un altro animale speciale si chiama come Osimhen. Si tratta del giaguaro melanico "Victor", nato allo zoo di Napoli. È un esemplare speciale di Panthera onca, una specie NT, che nella classificazione IUCN vuol dire "specie prossima alla minaccia", come ricorda lo zoo sui propri canali social. La sua nascita e la sopravvivenza viene costantemente messa in pericolo dall'habitat in cui si trova, per questo si tratta di un evento speciale.