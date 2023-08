Claudio Marchisio ricoverato in ospedale: come sta e cosa è successo

Con una foto in ospedale ha spaventato tutti: Claudio Marchisio ha postato su Instagram una foto dove era su un letto e si taggava al San Raffaele di Milano . "First day completed", "primo giorno completato": così ha scritto sui social.

Marchisio in ospedale: cosa è successo

Cosa che ha fatto anche nel secondo giorno, oggi, scrivendo "Don't worry be happy", citando la celebre canzone messa anche come sottofondo della storia.

Il messaggio di Marchisio

In giornata ha fatto un post su Instagram dove ha tranquillizzato tutti annunciando il suo ritorno a casa: "Sempre meglio fare un controllo in più che uno in meno. Ad Aprile ho sofferto di giramenti di testa importanti. I primi esami e poi qualche dubbio. Dopo vari esami specifici (Doppler transacranico con microbolle, RM encefalo, Ecocardio TT , RM Cardio CMC) possiamo tornare ad essere tranquilli. Tutto a posto, si torna a casa. Mi raccomando! Non date mai nulla per scontato, soprattutto con la salute".