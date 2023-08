Mario Balotelli compie 33 anni in palestra e con una nuova fidanzata

Tanti auguri Mario Balotelli! Il 12 agosto il calciatore compie 33 anni: ricorrenza che l'attaccante ha voluto festeggiare con una lunga seduta in palestra, come documentato sui social network. "Auguri a me ma niente scuse", ha scritto Super Mario, che non intende saltare gli allenamenti neppure nel giorno del suo compleanno. In una storia successiva Balotelli ha condiviso gli auguri che gli ha fatto la figlia Pia, avuta undici anni fa dall'ex compagna Raffaella Fico: "Auguri papà", ha commentato la ragazzina, che è presente sui social network con un account privato.