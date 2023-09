Veron si è sposato: chi è la moglie Valentina Martin

Juan Sebastian Veron si è sposato con Valentina Martin, con la quale fa coppia fissa da circa un anno. La sposa ha dato l'annuncio su Instagram postando uno scatto in cui bacia l'ex calciatore e tiene in mano il certificato di matrimonio. "L'amore della mia vita, mio marito", ha scritto. Cerimonia civile per i due mentre la festa con parenti e amici è stata rimandata al prossimo 11 novembre. Per Veron si tratta del secondo matrimonio dopo quello con Maria Florencia Vinaccia, madre dei suoi figli Lara e Deian (quest'ultimo attuale giocatore centrocampista del Central Córdoba SdE in prestito dall'Estudiantes LP).