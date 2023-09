Georgina Rodriguez sexy in un video musicale. Poi appare Cristiano Ronaldo

ROMA - Definirla solo come la "compagna di Cristiano Ronaldo" sarebbe decisamente riduttivo. Georgina Rodriguez è ormai un brand a parte, seppur indubbiamente valorizzato dall'unione con l'attaccante portoghese (come confermano le cifre record per apparire su Vogue Portogallo). Oltre al suo "lavoro" da madre dei cinque figli di CR7, infatti, la showgirl ha deciso di dedicarsi al mondo della musica, partecipando a un videoclip del cantante colombiano Sebastián Yatra, incontrato durante l'ultimo gala dei Latin Grammy tenutosi a Las Vegas.