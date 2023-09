Ciro Immobile ad Amici: Rudy Zerbi svela un segreto sul calciatore

Ciro Immobile di nuovo protagonista di un programma di Maria De Filippi . Dopo l'ospitata a C'è posta per te , il capitano della Lazio è approdato ad Amici, come ospite della prima puntata della nuova edizione del talent show. L'attaccante è arrivato con un regalo per la conduttrice Mediaset: una maglia della Nazionale italiana con il numero 9 e il nome Maria. Un dono molto apprezzato dalla diretta interessata.

Le parole di Ciro Immobile ai ragazzi di Amici 23

Ciro Immobile, prima di andare via, ha voluto dare dei consigli preziosi ai nuovi alunni di Amici: "Grazie Maria, mi hai fatto tornare indietro nel tempo, a quando facevo anche io i provini. A questi ragazzi dico di ascoltare i professori così come anche io ho ascoltato i miei maestri. Hanno la fortuna di partecipare ad un programma del genere e non devono sprecare questa occasione. Non c'è gloria senza sacrificio".