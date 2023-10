"Zaccagni, tuo figlio sta crescendo così": e Chiara Nasti va su tutte le furie

Chiara Nasti, la moglie di Mattia Zaccagni, ancora una volta al centro di una polemica. L'influencer napoletana è continuamente presa di mira per il modo in cui si prende cura del piccolo Thiago , nato quasi un anno fa. L'ultimo affondo è stato piuttosto feroce, tanto che la 25enne è andata su tutte le furie. “Ma quanti anni hai? Povero bambino, sta crescendo con una bambina per mamma. Non lo guardi mai , hai sempre qualcuno che paghi che te lo guardi e quei momenti che sei con lui, lo esponi sui social. Vivi una vita così finta che il giorno che qualcosa ti andrà male, darai la nasata più grossa della storia”, ha scritto un hater.

La risposta di Chiara Nasti all'hater

Lady Zaccagni ha risposto per le rime: "Ma sinceramente da quando è nato lo cresco sola non avendo neanche la mia famiglia in città. Cioè avevi la possibilità di scegliere di essere una persona buona e gentile e invece no… le hai tutte te BRUTTA E CATTIVA. La nasata l’hai avuta già tu… sei un concentrato di malignità e disarmonia". Non è la prima volta che Chiara Nasti perde la pazienza e replica ai follower troppo invadenti. È successo, ad esempio, quando ha pubblicato una foto del figlio con il girello: "Questi consigli che ogni volta volete dare “no, il girello no”, e quello no e ‘sto ca***no! Crescete i vostri figli a vostro piacimento che qui a noi non ci frega nulla perché, ricordatevelo sempre, ogni mamma fa come vuole (poi sono consigli non richiesti)".