Neymar di nuovo papà: svelato il significato del nome della figlia

Neymar è diventato padre per la seconda volta . L'annuncio è arrivato direttamente dall'attaccante brasiliano, ora all' Al-Hilal di Milinkovic , insieme alla compagna Bruna Biancardi . Si tratta di una bambina, per la quale i genitori hanno scelto un nome molto particolare .

Neymar di nuovo padre: il significato del nome della figlia

“La nostra Mavie è arrivata per completare le nostre vite - le parole della coppia sui social -. Benvenuta figlia! Sei già molto amata da noi… grazie per averci scelto”. Il nome scelto nasconde un significato particolare: significa "la mia vita", dal francese "ma vie". Probabilmente un riferimento al paese dove la bambina è stata concepita, con la coppia che ha vissuto a Parigi fino alla scorsa estate, quando Neymar ha lasciato il Psg per trasferirsi in Arabia Saudita. Il brasiliano diventa padre per la seconda volta, dopo Davi Lucca Da Silva Santos avuto appena 19enne dalla sua compagna di allora, Carolina Dantas.