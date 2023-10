Perché Neymar non era presente in sala parto quando è nata la figlia

Neymar è diventato di recente padre della piccola Mavie. Dopo le accuse di tradimento ai danni della compagna Bruna Biancardi, il giocatore brasiliano è stato criticato dal popolo del web per la sua assenza in sala parto. A difenderlo la modella tramite alcune storie su Instagram: "In sala parto mi ha accompagnato un'amica perché il padre di Mavie era sull'aereo diretto in Brasile". Poi ha aggiunto: "Ci ha provato ma non è riuscito ad arrivare in tempo per il parto. Comunque è sempre stato presente. E poi ha recuperato tutto il tempo perduto".