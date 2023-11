Bobo Tv, Vieri sbotta in diretta contro i critici: “Basta, andate via”

MILANO - È andata in onda questa sera la prima puntata della nuova era della Bobo Tv , orfana di tre dei suoi quattro suoi fondatori: Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola . La diretta streaming di stasera sul canale Twitch di Christian Vieri è però apparsa irriconoscibile ai fan con l'ex bomber di Inter e Juve che, al posto dei tre ex calciatori, ha invitato streamer e youtuber in una serata ai limiti del surreale.

Bobo Tv, gli ospiti del post scissione

A dialogare di calcio e non solo con Vieri erano collegati, in diretta, i romanisti Gabboman e Fabio e il match analyst Emiscouting, mentre al Plb di Milano hanno fatto compagnia all'ex attaccante della Nazionale italiana l'influencer interista Luca Mastrangelo, il creator e opinionista Mirko Cisco e l'imitatore, tifoso della Juventus, Edoardo Mecca. Un contesto inedito, in merito al quale Vieri si è espresso così: "Avevo voglia di cambiare e sentire altre persone. Nuovo format? Mi scrivono: perché gli youtuber? Ogni lunedì cambierò. Nelle prossime settimane vedremo chi chiamare". Un primo punto di svolta col passato sarà il maggiore coinvolgimento dei followers della chat che, però, rimpiangono Adani, Cassano e Ventola. Un sentimento di nostalgia che non ha fatto di certo piacere a Vieri...

Bobo Tv, Vieri perde la calma: "Basta!"

"Come rovinare una perla in una settimana" oppure "Bobo sei una delusione" fino a "Una vergogna questa roba". I commenti dei follower sul nuovo format della Bobo Tv sono a dir poco lapidari al punto che Vieri perde le staffe in diretta e risponde stizzito alle copiose critiche: "Basta, se non vi va andate via, ciao". Poi rincara la dose: "Avete criticato tutti per due anni, ma che c***o dite". A stemperare la tensione ci pensa un amico storico di Bobo, Cristian Brocchi, la cui improvvisata "non prevista" ha reso meno amara una serata decisamente da dimenticare.