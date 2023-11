Piqué vince anche da imprenditore: l'incredibile cifra che ha guadagnato

BARCELLONA (SPAGNA) - Un' enorme fortuna generata da calciatore e una ancora più ampia nelle vesti di imprenditore : Gerard Piqué è una vera e propria macchina che produce denaro in quantità industriali . L'ex difensore centrale del Barcellona sta infatti dimostrando di cavarsela, per usare un eufemismo, anche fuori dal terreno di gioco con la sua particolare abilità e visione dietro le scrivanie .

Piqué e Ibai Llanos, profitti da record

L'amicizia con il noto streamer spagnolo Ibai Llanos ha portato Piqué a fondare 'Goatch', società che nasce nel 2022 e che cura l'organizzazione di eventi come 'La Velada del Año', la 'Balloon World Cup', 'Las Campanadas' e 'Disaster Chef'. Secondo i dati ufficiali diffusi questa domenica dal programma 'Socialité' di Telecinco, la 'joint venture' dell'ex calciatore e dello streamer ha infatti generato l'impressionante cifra di 8,34 milioni di euro in soli 12 mesi. Di questi, più di 70mila euro sono stati di utili. Il dato più sorprendente? Negli introiti garantiti da 'Goacht' non sono incluse la Kings League, la Queens League e nemmeno l'Andorra, club che milita nella seconda divisione spagnola, di cui Piqué è il proprietario. Unico neo i 1,7 milioni di euro di debiti di 'Kypers', il marchio di occhiali da sole in voga negli Stati Uniti.