Morata e Alice Campello insieme in un programma tv: dove e quando

Alvaro Morata e Alice Campello insieme in televisione. La coppia sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 domenica 12 novembre. Un'occasione per il calciatore spagnolo e l'influencer italiana per raccontare la loro nuova vita a quasi un anno dal dramma che ha colpito la Campello. La 28enne ha rischiato di morire dopo aver dato alla luce Bella, la quartogenita avuta dal marito.