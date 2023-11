Javier Zanetti in tv: quel grande dolore e la sorpresa della moglie

Javier Zanetti a Verissimo per presentare il suo nuovo libro dal titolo "Un legame mondiale. Storie di calcio tra Italia e Argentina". Nel salotto di Silvia Toffanin l'ex calciatore ha ricordato i suoi esordi nel mondo del calcio, che non sono stati sempre semplici, e della chiamata dell'Inter nel 1995. "Giocare in Italia era un mio grande sogno, non ci credevo. Ho chiamato subito i miei genitori e Paula (l'attuale moglie, ndr) per capire se era vero", ha confidato l'ex difensore. "Sono molto vicino all'Inter , ad ogni partita cerco di contribuire. Ho vissuto momenti unici che rimarranno per sempre".

Zanetti e la perdita della madre

Una vita di successi e traguardi importanti quella di Javier Zanetti ma pure di grandi dolori, come quello per la scomparsa della madre Violeta avvenuta dodici anni fa. "È successo quando l'Inter ha vinto la Coppa Italia contro il Palermo. Dopo la partita ho sentito un vocale di mia madre che era felicissima. È stata l'ultima volta che l'ho sentita. Il giorno dopo mi hanno detto che non c'era più. - ha rammentato lo sportivo - È morta nel sonno. Sono passata dalla gioia di alzare un trofeo alla tristezza, senza paragoni, di perdere un genitore. Subito sono corso in Argentina. Mia madre ha fatto tanto per me. Mi accompagnava dappertutto per realizzare il mio sogno, mi è sempre stata vicino".

La vita privata di Zanetti

Da oltre 30 anni Zanetti è legato a Paula de La Fuente. Anche lei argentina, imprenditrice, ha mollato tutto per seguire neppure maggiorenne Javier in Italia. Si sono conosciuti nel 1992, quando lei aveva appena 14 anni. Lui, all'epoca calciatore del Talleres, di anni ne aveva 19. Sono divenuti marito e moglie nel 1999, quando lui già vestiva la casacca nerazzurra. La coppia ha avuto tre figli: Sol (2005), Ignacio (2008), Tomas (2012). "Prima ero più geloso", ha ammesso Zanetti a Verissimo. Mentre la moglie in collegamento ha detto: "Siamo cresciuti insieme, è una bellissima storia d'amore".

La sorpresa della moglie di Zanetti

In occasione dei 50 anni di Zanetti, compiuti lo scorso 10 agosto, Paula ha organizzato per il marito una festa a sorpresa alla quale erano presenti molti amici provenienti dall'Argentina. "Lei è stata fondamentale per la mia carriera, c'è sempre stata", ha rivelato l'ex dell'Inter. A Silvia Toffanin Paula ha voluto confessare un difetto del marito: "È troppo pignolo".