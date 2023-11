Bernardeschi e l'incontro a sorpresa con Cuadrado a Torino: cos'hanno fatto

Tutte le vie portano a Torino , l'ex città di Bernardeschi e Cuadrado . I due in bianconero hanno scritto pagine importanti della storia recente della Juve e si sono ritrovati nel capoluogo piemontese.

Bernardeschi e Cuadrado a Torino: il motivo

L'italiano, ora al Toronto in MLS, e il colombiano, giocatore dell'Inter, si sono incontrati al Pala AlpiTour in occasione dell'ultimo atto delle ATP Finals tra Sinner e Djokovic, con il serbo uscito vincitore. I due sono stati insieme per cinque anni alla Juventus e hanno vinto tre scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane.