Trapela video hard: giocatore nei guai, cacciato dalla nazionale

Giocatore cacciato dalla nazionale per un video hot: cosa è successo?

Nel video, trapelato in Corea del Sud, patria di Hwang Ui-jo, l'attaccante avrebbe rapporti sessuali con l'attrice e cantante Hyomin, del famoso gruppo KPop T-ARA, al tempo dei fatti fidanzata del giocatore (i due si sono lasciati nel marzo 2023). Secondo la difesa di Hwang Ui-jo, il video sarebbe stato fatto trapelare da un ricattatore, assieme a richieste finanziarie. L'attaccante del Norwich (in prestito dal Nottingham Forest) repinge le accuse, sostenendo di aver registrato il video con il consenso dell'ex fidanzata.

L'esclusione dalla nazionale

Tuttavia la Federazione della Corea del Sud ha escluso Hwang Ui-jo dalle convocazioni "finché non si farà chiarezza sui fatti", si legge in un comunicato della federcalcio sudcoreana. A questo punto l'attaccante potrebbe saltare la Coppa d'Asia, in programa a partire dal 12 gennaio. "Rispetto la decisione della Federazione - ha commentato Jurgen Klinsmann, selezionatore della Corea del Sud - ma finché non viene dimostrato non ci credo".