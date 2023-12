Barella, quarto figlio in arrivo! E la moglie svela un momento difficile

Lieta novella per Nicolò Barella: il calciatore dell'Inter sarà presto padre per la quarta volta. La moglie Federica Schievenin è incinta di nuovo: in famiglia arriverà un maschietto dopo Lavinia, Rebecca e Matilde. "Siete arrivati insieme… ed è stata un’emozione IMMENSA…durante questo viaggio il piu piccolo ci ha lasciato… - ha scritto l'ex modella su Instagram svelando anche un momento difficile vissuto con il giocatore - per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce, pochi mesi fa, è stato riaprire una ferita… sono stati mesi difficili anzi un anno difficilissimo...con tuo papà vicino è stato tutto un po’ più semplice…Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti. Ti stiamo aspettando PICCOLO BARELLA".