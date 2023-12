Bernardeschi mostra il fisico: il commento di Marchisio è virale

La stagione in MLS è terminata, ma Federico Bernardeschi continua a tenersi in forma. Su Instangram ha mostrato una forma fisica smagliante pubblicando le foto dalla palestra. Sotto il post è arrivata anche la risposta divertente di Claudio Marchisio .

Marchisio e il commento sotto il post di Bernardeschi

Questo quanto ha scritto: "Entra? Entraa? Non può entrare. Ciao mitico". Così l'ex Juve ha citato un video che nell'ultimo periodo è andato virale su TikTok. I due sono stati compagni di squadra proprio in bianconero però per una sola stagione, la 2017/2018. Al termine di quella annata, Marchisio è andato allo Zenit San Pietroburgo per giocare l'ultima stagione della sua carriera.