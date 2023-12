Hulk, il calciatore aspetta un figlio dalla nipote dell'ex moglie

Nuovo colpo di scena nella movimentata vita sentimentale di Givanildo Vieira de Souza , il calciatore conosciuto ai più con il soprannome di Hulk. L'attaccante ha annunciato di aspettare un altro figlio da Camila Angelo , nipote dell'ex moglie Iran Angelo , dalla quale lo sportivo ha avuto tre eredi. Per il calciatore si tratta dunque del quinto figlio visto che nell'aprile 2022 ha avuto da Camila, che ha sposato nel 2020, la piccola Zaya . "Vi ringrazio per gli innumerevoli messaggi sulla gravidanza di mia moglie. Un altro figlio, un'altra benedizione che Dio mi ha dato. Sono molto grato a Dio", ha scritto Hulk sui social network, postando una foto in cui insieme alla moglie mostra ai follower l'ecografia del nascituro.

Hulk: il calciatore sposato con la nipote dell'ex moglie

L'amore tra Hulk e Camila ha generato, com'era prevedibile, un enorme conflitto famigliare. Iran, l'ex moglie del calciatore, ha sempre trattato la nipote come una figlia e non ha nascosto il proprio dolore sui social network dove ha condiviso qualche tempo fa un lungo sfogo: "Mi sveglio e mi addormento senza capire perché mi sia successo tutto. Il dolore è così grande che a volte penso che mi strapperà il cuore. Era una figlia per me. Ho dato tutto a questa ragazza da quando è venuta al mondo. Ho sacrificato i miei sogni così tante volte per realizzare i suoi sogni. E qui non sto parlando solo di beni materiali, perché sono facili da dare quando si hanno soldi, ma amore, affetto, attenzione, rispetto... Tutto". Hulk e la seconda moglie si frequentano dal 2019.