Kyle Walker al centro dello scandalo in Inghilterra dopo che è venuta a galla la sua doppia vita. Per anni il difensore ha avuto due famiglie: una con la moglie Annie Kilner, madre dei suoi tre figli e in attesa del quarto (attualmente è al sesto mese di gravidanza) da cui si è recentemente separato, e l'amante Lauryn Goodman, che gli ha dato altri due bambini. Ma negli anni Walker avrebbe frequentato anche una terza donna, come spifferato dal Sun.