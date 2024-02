Georgina Rodriguez furiosa: lato b censurato in Iran, foto ritoccata

Un giornale iraniano ha ritoccato il "lato b" di Georgina Rodríguez in una fotografia pubblicata sui social da Cristiano Ronaldo . Nello scatto, Ronaldo è con la sua famiglia mentre festeggia il suo trentanovesimo compleanno e, vicino a lui, c'è Georgina con un lungo abito nero che ne esalta le forme.

La censura del quotidiano iraniano Hamshahri

Il quotidiano Hamshahri ha utilizzato la foto ma ha tagliato il lato b di Georgina che, come riportato dal Sun, è venuta a conoscenza dell'accaduto, andando su tutte le furie, nient'affatto soddisfatta di questa situazione: "Georgina Rodríguez è molto arrabbiata. Lavora molto duramente per il suo corpo ed è molto orgogliosa delle sue curve. Ciò dimostra che la visione delle donne in alcune parti del mondo è alterata. È solo un sedere" ha commentato una fonte citata dal tabloid.

Safai, duro attacco per la manipolazione della foto di Georgina

Le reazioni si sono estese alla sfera politica. La deputata belga di origine iraniana Darya Safai si è lamentata di questa manipolazione delle immagini: "Questo è un esempio di come gli islamisti siano malati rispetto al corpo femminile. Questo è esattamente il modo in cui gli islamisti malati guardano le donne e di perché preferiscono renderli invisibili sotto un velo" le sue parole sui social.