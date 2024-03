Cristiano Ronaldo si ritira: Georgina svela tutto per sbaglio

Georgina Rodriguez ha rivelato per sbaglio quando Cristiano Ronaldo lascerà il mondo del calcio. Dietro le quinte della Fashion Week di Parigi, dove ha sfilato per Vetemets, l'influencer si è lasciata scappare il piano del calciatore per il suo futuro. "Cristiano ancora un anno e poi è finita. Forse due, non lo so", ha fatto sapere, pensando di non essere ripresa dalle telecamere.