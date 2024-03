Caos Robinho: condannato in Italia, libero in Brasile. La data del processo

Robinho è ancora nei guai. L'ex giocatore del Milan e della nazionale brasiliana nel 2017 è stato condannato in via definitiva a nove anni di carcere per uno stupro avvenuto nel 2013. In estate la sua difesa aveva provato a far produrre alle autorità italiane una copia tradotta dell'intero processo a suo carico, ma il Tribunale superiore di giustizia brasiliano aveva respinto il ricorso . Ora lo stesso Stj , l'equivalente della Cassazione italiana, ha fissato la data del processo per decidere se sconterà la pena in Brasile .

Robinho ancora in libertà: quando l'ultimo processo

L'ex giocatore attualmente è in libertà a San Paolo e il 20 marzo conoscerà il suo destino, se dovrà o meno andare in carcere in Brasile. Il suo Paese infatti non concede l'estradizione di suoi cittadini. Secondo quanto rivelato dal portale brasiliano Uol, l'orientamento è che la sentenza italiana venga omologata e che ci sarà un voto a maggioranza per determinare anche il suo arresto. Nel gennaio 2022, la Corte di Cassazione aveva confermato la condanna di Robinho, come nelle sentenze in primo grado e in appello. Il governo italiano ha quindi chiesto che la condanna italiana venga espletata in Brasile.