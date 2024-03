Cristiano Ronaldo "vicino al Paradiso" con Georgina: la fuga incredibile del calciatore

Ancora una vacanza da sogno per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Questa volta la coppia ha scelto l'esclusivo St. Regis Red Sea Resort, situato su una lussuosa isola privata nell'arcipelago di Ummahat, sulle coste del Mar Rosso. È accessibile solo tramite barca noleggiata o idrovolante e qui convergono spiagge di sabbia bianca e lussureggianti giardini tropicali. Con il calciatore i figli Alana Martina, 6 anni, i gemelli Eva e Mateo, anche loro nati sei anni fa, e la piccola Bella Esmeralda di due. Manca il più grande, Cristiano Ronaldo Junior , forse perché impegnato con la scuola.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez a Ummahat

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno condiviso, attraverso i rispettivi profili social, alcune istantanee del loro soggiorno, dove non mancano incredibili lussi e comfort. Il prezzo per notte varia tra i 5.000 e i 7.000 euro senza tenere conto di tutti gli extra che si possono contrattare. Il St. Regis Red Sea Resort offre 90 ville fronte mare dotate di piscine private, terrazze solarium e viste mozzafiato. Ci sono ville con una, due, tre e quattro camere da letto. Presenti inoltre cinque ristoranti con diversi tipi di cucina. Ognuna è circondata da palme, garantendo uno spazio privato e, come lo stesso calciatore ha definito, "vicino al paradiso".